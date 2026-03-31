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Internacional

Secuestran a periodista estadounidense en Bagdad

El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó un operativo en Irak tras el secuestro de la periodista, mientras las autoridades buscan a los responsables

  • 31
  • Marzo
    2026

Este martes, una periodista estadounidense que se encontraba en Bagdad, Irak, fue secuestrada.

De acuerdo con funcionarios de Irak, informaron que las fuerzas de seguridad del país ya se encuentran realizando la búsqueda de los captores.

Fue a través de un comunicado que el Ministerio del Interior de Irak informó que una periodista extranjera fue secuestrada, pero no ofrecieron más detalles.

Sin embargo, más tarde, dos funcionarios de seguridad que hablaron en condición de anonimato señalaron que dicha periodista era una mujer de Estados Unidos, quien de acuerdo con el medio Al Monitor se trataría de la colaboradora Shelly Kittleson, que ha contribuido en muchas ocasiones con ese portal.

Del mismo modo indicaron que durante el secuestro participaron dos vehículos, de los cuales uno chocó y fue interceptado mientras era perseguido por las autoridades cerca de la localidad de Al-Haswa, en la provincia de Babil, al suroeste de Bagdad, y la periodista fue trasladada a un segundo auto que huyó del lugar.

Tras esto, el Ministerio del Interior aseguró que las fuerzas de seguridad del país lanzaron una operación para dar con los secuestradores.

Este operativo se realiza “actuando con base en información de inteligencia precisa y mediante intensas operaciones sobre el terreno”, después de interceptar un vehículo perteneciente a los secuestradores que volcó cuando intentaban escapar.

En el documento presentado por el Ministerio de Irak también se menciona que, tras el secuestro y como parte del operativo, se emitió una alerta a todos los puestos de control.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, indicó que “la administración Trump no tiene una prioridad mayor que la seguridad y protección de los estadounidenses” Estamos siguiendo de cerca estos reportes. Debido a consideraciones de privacidad y otras, no tenemos nada más que compartir en este momento”.

Hasta el momento se desconoce si el secuestro de la periodista está completamente relacionado con la guerra en Medio Oriente, pero desde el inicio del conflicto en la región, milicias respaldadas por Irán en Irak han lanzado ataques regulares contra instalaciones de Estados Unidos, por lo que se presume que el secuestro podría ser parte de una estrategia de las milicias.


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