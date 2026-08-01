El pacto contempla un volumen mínimo de 750,000 barriles diarios y busca reducir la dependencia iraquí del estrecho de Ormuz

Inicio / Internacional / Irak y Turquía pactan ruta petrolera alterna al estrecho de Ormuz

Irak y Turquía firmaron un acuerdo de un año para aumentar las exportaciones de petróleo iraquí a través del oleoducto que conecta la ciudad de Kirkuk con el puerto mediterráneo de Ceyhan, una medida con la que Bagdad busca reducir su dependencia de las rutas marítimas del Golfo Pérsico y fortalecer la seguridad de sus exportaciones energéticas.

El pacto llega en un momento clave para Irak, que busca diversificar sus vías de comercialización de crudo tras las afectaciones al transporte marítimo registradas desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Exportaciones mínimas de 750,000 barriles diarios

El ministro de Petróleo de Irak, Bassem Mohammed Khudair al-Abadi, informó que el acuerdo establece un volumen mínimo de exportación de 750,000 barriles diarios a través del oleoducto Irak-Turquía.

Según explicó, el convenio tendrá una vigencia de un año mientras ambos gobiernos concluyen un acuerdo marco más amplio que incluirá cooperación en sectores estratégicos como petróleo, electricidad y recursos hídricos.

La ruta conecta los campos petroleros del norte de Irak con el puerto turco de Ceyhan, desde donde el crudo puede llegar a mercados internacionales sin depender de las terminales ubicadas en el Golfo.

La firma del acuerdo ocurre mientras Irak busca fortalecer la resiliencia de su infraestructura energética.

Antes del conflicto regional, el país exportaba alrededor de 3.5 millones de barriles diarios de petróleo, la mayor parte de ellos a través de terminales ubicadas al sur del país y con salida por el estrecho de Ormuz.

Aunque los 750,000 barriles diarios previstos mediante la ruta turca no compensan por completo esa capacidad, representan un aumento considerable frente a los aproximadamente 200,000 barriles diarios que actualmente se exportan por esa vía.

Cabe señalar que el oleoducto Irak-Turquía permaneció prácticamente inactivo desde 2023, cuando las exportaciones procedentes de la región autónoma del Kurdistán iraquí fueron suspendidas debido a disputas legales y comerciales.

Las operaciones se reanudaron parcialmente durante el año pasado, aunque con volúmenes limitados.

Ahora, Bagdad pretende recuperar la importancia estratégica de esta infraestructura como una de sus principales alternativas para mantener el flujo constante de petróleo hacia los mercados internacionales.