Viven ‘idilio’ Monterrey e Irak durante repechaje mundialista

Nuevo León fue testigo de algo más que futbol durante el Repechaje Intercontinental hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026; fue el escenario de una insólita y estrecha hermandad entre la afición regiomontana y la iraquí.

Desde la llegada del combinado de Irak a la Sultana del Norte el pasado domingo 22 de marzo, el ambiente de hospitalidad comenzó a gestarse, alcanzando su punto máximo en el duelo definitivo frente a Bolivia en el "Gigante de Acero".

Mientras la selección asiática afinaba detalles en el Colegio Irlandés de San Pedro, sus seguidores inundaron las calles de

Nuevo León, donde lejos de ser vistos como extraños, hicieron un "clic" inmediato con los locales.

La barrera del idioma se desvaneció ante el intercambio de jerseys, bufandas, sombreros y gestos de afecto que se multiplicaron en puntos emblemáticos como la Macroplaza.

En un intercambio cultural espontáneo, los iraquíes adoptaron el sombrero norteño, mientras los regios vestían con orgullo las túnicas e indumentaria tradicional de los visitantes. La efervescencia alcanzó su clímax el día del partido.

Afuera del inmueble, la convivencia fue total, y ya en las gradas, el rugido local se unió al visitante para empujar a Irak hacia la gloria.

El resultado fue histórico: la selección iraquí "puso la cereza al pastel" al conquistar su pase al Mundial, consolidando una mística conexión con suelo azteca. Irak solo ha clasificado a dos mundiales en su historia: México 1986 y, ahora, 40 años después, repite la hazaña en territorio mexicano para la justa de 2026.

Piel regia y corazón iraquí

El influencer Ahmed Husam llevó su agradecimiento al extremo al tatuarse el Cerro de la Silla y la bandera nacional.

El arte corporal celebra no solo el pase de Irak a la justa mundialista de 2026, sino la hospitalidad de un Monterrey que, a decir del creador, ya es su segundo hogar.

Lazo inquebrantable

Con un emotivo mensaje de gratitud, la seguidora iraquí Nabaa Aldabbagh destacó el lazo inquebrantable que nació entre Monterrey e Irak durante el Repechaje Intercontinental.

"Tengo un mensaje para mis amigos mexicanos: su apoyo a Irak nunca será olvidado. Estamos muy contentos de habernos clasificado en este suelo mexicano", expresó conmovida Nabaa Aldabbagh, una seguidora iraquí, , cuyas palabras se volvieron virales al reflejar cómo el apoyo de los aficionados locales fue clave para que su selección hiciera historia camino a la próxima Copa del Mundo.

El impacto de este vínculo trascendió fronteras

El vínculo entre Irak y Nuevo León trascendió las canchas para alcanzar las esferas más altas de la diplomacia iraquí. Durante la recepción oficial encabezada por el primer ministro, Mohammed Shia' Al-Sudani, la figura del equipo, Aymen Hussein, presumió con orgullo el sombrero norteño obsequiado por la afición regia, transformando este accesorio regional en el símbolo máximo de la gesta alcanzada en México.

Este gesto, que rápidamente se volvió viral y le dio la vuelta al mundo, representó un momento especial de la conexión entre ambas naciones.

Así, entre cánticos árabes y sombreros de ala ancha, quedó sellado un romance deportivo que, a partir de hoy, une para siempre la esencia de Monterrey con el corazón del Medio Oriente.

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