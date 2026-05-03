Macron exige investigar ataque en Irak que mató a soldado francés

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó al primer ministro designado de Irak, Ali al Zaidi, una investigación exhaustiva sobre el ataque ocurrido en marzo pasado en el Kurdistán iraquí, donde murió el militar francés Arnaud Frion y varios de sus compañeros resultaron heridos.

Durante una conversación telefónica, Macron felicitó a Al Zaidi por su reciente nombramiento para formar gobierno y aprovechó para subrayar la importancia de esclarecer plenamente el atentado del 12 de marzo en la localidad de Khanaqin.

“Deseo que la investigación sobre el ataque que costó la vida al militar francés Arnaud Frion se lleve a cabo hasta el final”, expresó el mandatario francés.

Lee aquí la nota completa: Macron confirma muerte de militar francés tras ataque en Irak

Ataque con dron Shahed en base kurda

Arnaud Frion, de 42 años, murió tras un ataque con un dron tipo Shahed, de diseño iraní, contra una base militar kurda en la región de Erbil, donde se encontraban desplegados efectivos franceses.

El ataque también dejó varios militares heridos, en un episodio que elevó la preocupación de París sobre la seguridad de sus fuerzas en territorio iraquí y el creciente uso de drones en conflictos regionales.

Macron reafirma alianza con Irak

El presidente francés sostuvo que la estabilidad, soberanía y capacidad de Irak para definir su propio destino son factores clave para la seguridad no solo de Medio Oriente, sino también de Europa.

“La estabilidad de Irak, su soberanía y su capacidad para determinar plenamente su destino son esenciales”, afirmó Macron, quien reiteró que Francia mantendrá su respaldo a Irak y buscará fortalecer la asociación estratégica bilateral.

También te puede interesar: Fallece policía que se intercambió por rehenes en supermercado de Francia

Ali al Zaidi, empresario de 38 años, fue encargado recientemente de formar un nuevo gobierno en Irak y dispone de menos de un mes para presentar su gabinete ante el Parlamento.

Comentarios