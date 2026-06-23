A cambio, el presidente estadounidense mencionó que accedió a permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto sin costo alguno

Como parte de las garantías pactadas en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares por un tiempo "infinito".

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer esta presunta postura del Gobierno iraní, con el fin de reafirmar su compromiso con mantener el estrecho de Ormuz abierto "sin más bloqueo naval".

"Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!). Esto garantizará la 'honestidad nuclear'. Si no hubieran aceptado esto, ¡no habría más negociaciones!", expresó Trump.

A cambio, el presidente estadounidense mencionó que accedió a "permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, sin más bloqueo naval", aunque mantendrá buques en algunas posiciones "por si fuera necesario restablecer el bloqueo".

Irán confirma que Ormuz está completamente abierto a embarcaciones comerciales

Este mismo martes, el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que este importante paso naval está "completamente abierto para embarcaciones comerciales", lo que permite que los barcos transiten por el estrecho sin realizar pago alguno.

Respecto a la congelación de activos, Donald Trump afirmó que "el dinero y/o las sanciones que el Tesoro de Estados Unidos está liberando se depositan en una cuenta de garantía bloqueada, controlada por Estados Unidos, y se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos: "exclusivamente de Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses", añadió.