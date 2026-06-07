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Internacional

Israel bombardea Beirut pese a nueva tregua con Líbano

Las fuerzas israelíes atacaron por primera vez los suburbios del sur de Beirut desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado esta semana con Líbano

  • 07
  • Junio
    2026

Israel lanzó este domingo un bombardeo contra los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye, un bastión del grupo chií Hizbulá, en lo que representa el primer ataque contra la capital libanesa desde la entrada en vigor del nuevo acuerdo de alto el fuego alcanzado esta semana.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que la operación fue ordenada junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, como respuesta a los recientes ataques atribuidos a Hizbulá contra territorio israelí.

Según un comunicado de la oficina del mandatario, el objetivo del bombardeo fue un supuesto cuartel general de la organización chií ubicado en el barrio de Dahye.

Israel justifica la ofensiva por ataques de Hizbulá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la operación y señalaron que la instalación atacada era utilizada por Hizbulá para actividades militares.

Las autoridades israelíes argumentaron que la acción respondió tanto a ataques registrados en el sur de Líbano como al lanzamiento de proyectiles hacia el norte de Israel.

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Horas antes del bombardeo, dos cohetes disparados desde territorio libanés activaron las sirenas antiaéreas en las localidades israelíes de Yiftah y Ramot Naftali, sin que se reportaran daños mayores.

Persisten las tensiones pese al acuerdo de alto el fuego

El ataque ocurre apenas días después de que Israel y Líbano alcanzaran un nuevo acuerdo de cese al fuego impulsado por Estados Unidos, que contempla el fin de las hostilidades y la reducción de la presencia armada de Hizbulá en determinadas zonas del sur libanés.

Sin embargo, ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir los compromisos pactados, prolongando la tensión en la frontera.

Desde el anuncio de la tregua, el Ejército israelí ha mantenido operaciones militares en territorio libanés. De acuerdo con información oficial, la Fuerza Aérea israelí atacó más de 150 objetivos vinculados a Hizbulá durante el fin de semana.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano confirmó los bombardeos en los suburbios del sur de Beirut, aunque hasta el momento no ha informado sobre víctimas mortales o personas heridas derivadas del ataque.

 


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