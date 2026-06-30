Irán dice que venderá curdo con sobreprecio del 20%

Teherán afirma que sus exportaciones de crudo se realizan con un recargo sobre el Brent y que ya recuperó el libre tránsito por el estrecho de Ormuz

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Irán aseguró que, tras el levantamiento de las sanciones petroleras, ya comercializa su crudo con un sobreprecio del 20%, lo que representa un cambio significativo en su estrategia de exportación y en los ingresos que obtiene por la venta de hidrocarburos.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, informó que los recursos generados por estas ventas ya están siendo depositados en las cuentas del país, luego de la reactivación del comercio energético.

Según explicó, el petróleo iraní, que anteriormente debía venderse con descuentos para atraer compradores debido a las restricciones internacionales, ahora se comercializa al mismo precio del crudo Brent, pero con un recargo adicional del 20%.

Irán presume recuperación de exportaciones petroleras

Ghalibaf afirmó que el relajamiento de las sanciones también permitió restablecer las operaciones bancarias, de seguros y transporte marítimo indispensables para exportar petróleo, productos petroquímicos y sus derivados.

Asimismo, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos llegó a su fin y que el tránsito de buques mercantes y petroleros iraníes ya opera con normalidad en el mar de Omán y el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el funcionario, desde que se levantaron las restricciones marítimas, Irán ha exportado más de 40 millones de barriles de petróleo.

Defiende su soberanía sobre el estrecho de Ormuz

Respecto al estrecho de Ormuz, Ghalibaf indicó que el acuerdo para garantizar el libre tránsito marítimo tendrá una duración de 60 días, tras una solicitud de los países de la región.

No obstante, dejó claro que Irán y Omán mantienen la soberanía sobre esa estratégica vía marítima y advirtió que su país no renunciará a sus derechos sobre el paso.

"Irán no renunciará bajo ninguna circunstancia a sus derechos en el estrecho de Ormuz", afirmó Ghalibaf, quien añadió que si intentan impedir las exportaciones iraníes "nadie se beneficiará del petróleo".

Acuerdo contempla liberación de activos iraníes

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, sostuvo que Estados Unidos ya autorizó las exportaciones petroleras iraníes conforme al nuevo memorando de entendimiento alcanzado entre ambos países.

Ghalibaf agregó que el acuerdo también contempla la liberación de $12,000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero, recursos que, aseguró, podrán utilizarse para adquirir bienes en cualquier mercado y en cualquier divisa.

Finalmente, el presidente del Parlamento calificó el memorando como una muestra de la "derrota de Estados Unidos" y rechazó las declaraciones del presidente Donald Trump, quien había señalado que esos recursos únicamente podrían destinarse a la compra de granos estadounidenses.

"Para nada", respondió Ghalibaf al asegurar que el dinero estará disponible para cubrir cualquier necesidad económica del país.