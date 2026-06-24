Irán niega anuncios sobre próximas inspecciones nucleares

Esto ocurrió después de que Trump advirtiera además que las negociaciones se romperían de inmediato si Irán rechazara esa supervisión

Irán reiteró este miércoles que no prevé permitir inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las instalaciones nucleares atacadas, a pesar de la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, no se celebró ninguna reunión en la que se llegara a ese acuerdo.

"En Suiza no se celebró ninguna reunión con Rafael Grossi, pese a la solicitud presentada por el director general del OIEA. Tampoco existe ningún plan para permitir el acceso a las instalaciones que fueron objeto de ataques ni al material nuclear", explicó.

El diplomático explicó que luego de participar en las negociaciones de alto nivel con Estados Unidos, encabezó las conversaciones técnicas del programa nuclear donde abordaron asuntos relacionados con las inspecciones y otros puntos de atención.

"No pueden avanzar con la política de crear hechos consumados mediante el ruido mediático", añadió Garibabadi.

Esto ocurrió después de que Trump advirtiera además que las negociaciones se romperían de inmediato si Irán rechazara esa supervisión.

Irán aceptó someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares

Como parte de las garantías pactadas en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares por un tiempo "infinito".

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer esta presunta postura del Gobierno iraní, con el fin de reafirmar su compromiso con mantener el estrecho de Ormuz abierto "sin más bloqueo naval".