Irán reivindica bombardeos con misiles en Golfo Pérsico

Este jueves, Irán anunció nuevos ataques contra misiles hipersónicos en centro de concentración de fuerzas de Estados Unidos, tanto en Emiratos Árabes Unidos, el aeropuerto de Kuwait y el estrecho de Ormuz.

A través de la Guardia Revolucionaria de Irán se informó la agresión armada contra el alojamiento de marines estadounidenses en la base Al-Dhafra, así como el aeropuerto de Ahmad Al-Jaber y un punto de concentración de Israel en Tel Aviv.

Se mencionó que los ataques se realizaron con un:

"conjunto completo de misiles pesados", entre ellos los 'Jorramshahr', el 'Qadr' con ojiva de racimo y el 'Kheibar-Shekan' con una ojiva de una tonelada, bajo un "fuego continuo, dirigido y efectivo".

En tanto, un barco de transporte de mercancías de la naviera alemana Hapag Lloyd también sufrió graves daños al recibir el impacto de una metralla.

De acuerdo con diversas fuentes, un miembros de la tripulación resultó herido por dicha agresión.

Identifican algunos buques afectados como chinos

Quienes también recibieron diversas afectaciones fueron embarcaciones provenientes de China, al ser víctimas de los ataques iraníes contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética en el golfo Pérsico.

Milicianos del grupo islámico Hezbolá lanzaron alrededor de 200 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel mientras sonaban las sirenas y en otras zonas se oían fuertes explosiones por la interceptación de misiles iraníes.

Irán y grupos afiliados han evitado atacar barcos vinculados a China, señaló Subasic, dada la postura relativamente neutral de China y sus vínculos económicos más fuertes con Irán.

Aunque muchos graneleros tienen fuertes vínculos con China en términos de propiedad, operación y carga, la efectividad real de declararse vinculados a China para evitar ataques no está clara, según mencionaron economistas europeos.

Durante ataques anteriores de los hutíes en el mar Rojo, algunas embarcaciones adoptaron un enfoque similar al declararse a sí mismas o a su tripulación como vinculadas a China, lo que parecía un intento de reducir los riesgos de ataques por parte de los hutíes respaldados por Irán.

Los ataques iraníes contra embarcaciones en el golfo Pérsico y la región en general han incrementado especialmente la preocupación entre las navieras. Al menos 19 buques comerciales en la zona resultaron dañados en el conflicto, hasta el momento.

Se indicó que alrededor de 3.2 millones de personas en Irán fueron desplazadas por el conflicto que se vive en Medio Oriente.

Estados Unidos asegura que Irán pierde capacidad aérea

Estados Unidos afirmó que Irán bombardea con mayor frecuencia a pesar de perder "día a día" su capacidad de ataque aéreo.

El Comando Central de las Fuerzas Militares de Estados Unidos compartió diversas imágenes en donde se muestra como por medio de misiles, detonan aviones de manera, según mencionan, "metódica".

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

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