Nuevo León

Trabajador resulta lesionado tras accidente laboral en San Pedro

Un trabajador resultó lesionado en San Pedro al caerle tarimas de madera encima mientras laboraba en un inmueble sobre la avenida José Vasconcelos

  • 12
  • Marzo
    2026

Un trabajador resultó lesionado luego de que varias tarimas de madera le cayeran encima mientras realizaba labores en un inmueble ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, a la altura del sector La Alianza, en la colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba trabajando cuando intentaba mover una caja metálica tipo caja fuerte. En ese momento, varias tarimas de madera se vinieron abajo, dejándole uno de sus brazos atrapado.

Fueron sus propios compañeros quienes alertaron a los cuerpos de emergencia al percatarse del accidente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro, quienes brindaron los primeros auxilios al trabajador. Posteriormente, también arribó personal de Protección Civil de Nuevo León para apoyar en la atención.

Según se informó, el hombre, quien no fue identificado, sufrió una fractura en una extremidad inferior, lesiones en el brazo que quedó atrapado y traumatismo en el cráneo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron su traslado al Hospital General de Zona No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica especializada.

Las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud.


