Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Nuevo León

Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, señaló que el fortalecimiento de las rutas aéreas es para impulsar el desarrollo económico y turístico

  • 10
  • Marzo
    2026

El Gobierno del Estado refuerza la conectividad con el sur de Texas, a través de la conectividad aérea con la ruta internacional Monterrey–McAllen (MTY–MFE) de la aerolínea regional AERUS.

Durante la rueda de prensa, autoridades estatales, aeroportuarias y directivos de la aerolínea presentaron esta nueva alternativa para facilitar la movilidad entre Nuevo León y el sur de Texas.

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, señaló que el fortalecimiento de las rutas aéreas es un factor clave para impulsar el desarrollo económico y turístico del estado.

“La apertura de esta nueva ruta fortalece la conectividad internacional de Nuevo León y facilita los vínculos económicos, empresariales y turísticos con el sur de Texas. La conectividad aérea es un elemento estratégico para acercar mercados y ampliar las oportunidades de movilidad para visitantes y empresas”, expresó.

Por su parte, el director general de AERUS, Javier Herrera, destacó que esta nueva conexión forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea desde Monterrey.

“La nueva ruta Monterrey–McAllen refuerza nuestra visión de seguir conectando estratégicamente el norte de México con mercados clave en Estados Unidos. McAllen es, además, uno de los mercados predilectos del regiomontano, por su cercanía y su intensa relación comercial, turística y familiar con Monterrey. 

“Con este nuevo servicio no solo ampliamos las opciones de movilidad entre ambas ciudades, sino que, gracias a nuestra alianza con Viva Aerobus, también abrimos a los pasajeros de McAllen la puerta a una amplia red de destinos en México, facilitando nuevas oportunidades de viaje, negocios y turismo en todo el país”, destacó.

En tanto, el director general OMA, Ricardo Dueños, calificó como un claro ejemplo de cómo impulsar diversos sectores, incluido el turismo.

“En OMA, nuestra prioridad es ofrecer movilidad eficiente y conveniente. La nueva ruta de Monterrey a McAllen, es un claro ejemplo de cómo facilitamos la conexión de personas, impulsando tanto el turismo como los negocios”.

Además, esta operación permitirá que pasajeros provenientes de distintas ciudades del país que llegan a Monterrey continúen su viaje hacia el sur de Texas.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
Trump_Infantino_32b6cfb2ac
Trump dijo a Infantino que Irán puede viajar a EUA por el Mundial
rgewg_415b131152
México condena subasta con piezas arqueológicas nacionales
publicidad

Últimas Noticias

HDG_3iw_U_Xk_A_As61s_933dbb2c17
Colocan estatua de Trump y Epstein como Titanic en Washington
scwe_2e297b4af2
Juicio contra líder de La Luz del Mundo iniciará en 2027 en EUA
choque_camion_poste_altamira1_3401831999
Tumba poste y deja sin energía a sector de Altamira y Tampico
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
Recarpetep_pavimento_84c7f66641
Anuncian cierres nocturnos en calle Guadalupe por pavimentación
publicidad
×