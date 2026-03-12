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Internacional

Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia

Se instó a la población a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores mientras el personal de emergencias continúa trabajando

  • 12
  • Marzo
    2026

Al menos dos personas resultaron heridas este jueves a causa del tiroteo registrado en la Universidad Old Dominion (ODU), en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Se indicó que un hombre armado abrió fuego en el edificio de su escuela de negocios, lo que dejó a ambas personas heridas.

Ante esto, la universidad optó por cancelar las clases, además de suspender todas las operaciones en su campus principal por el resto del jueves.

Instó a la población a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores mientras el personal de emergencias continúa trabajando.

Al lugar arribaron elementos de la policía para actuar en la amenaza activa en la localidad de Norfolk.

Información preliminar señala que el tirador responsable ya fue abatido.

 

- Información en proceso -


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