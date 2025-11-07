Israel agradece a México que frustrara un intento de asesinato

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró en un comunicado que los servicios de seguridad mexicanos impidieron que una red criminal atentara contra el embajadora de Israel en México, una operación dirigida por Irán.

En un comunicado de prensa, el ministerio agradeció a los servicios de seguridad por desarticular "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar a la embajadora israelí en México, Einat Kranz-Neiger.

El presunto intento de asesinato fue frustrado en México, detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.

Funcionarios afirman que este supuesto plan para asesinar a la embajadora israelí es una prueba más de "la extensa red" con la que Irán opera en el extranjero contra "objetivos estadounidenses e israelíes", en este caso en Latinoamérica.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí manifestó sus agendes de seguridad e inteligencia "continuarán trabajando incansablemente" en cooperación con otras agencias del resto del mundo "para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos".

