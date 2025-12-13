Israel dice haber abatido a alto comandante de Hamás en Gaza

Israel informó este sábado que abatió a Raed Saad, un alto comandante de Hamás en Gaza, tras la detonación de un artefacto explosivo que hirió a dos soldados israelíes en el sur del territorio.

Respuesta de Hamás

En un comunicado, Hamás no confirmó la muerte de Saad y aseguró que un vehículo civil fue atacado al oeste de la ciudad de Gaza, lo que calificó como una violación del alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Según Israel, Saad estaba a cargo de la fabricación de armamento y anteriormente lideró la división de operaciones de Hamás.

Tel Aviv lo señaló como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 y lo acusó de participar en la reconstrucción del grupo armado pese a la tregua.

Víctimas del ataque

El ataque israelí dejó al menos cuatro personas muertas, de acuerdo con un periodista de The Associated Press que presenció la llegada de los cuerpos al hospital Shifa.

Otras tres personas resultaron heridas, según el hospital Al-Awda.

Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de romper la tregua.

Autoridades sanitarias de Gaza reportan que al menos 386 palestinos han muerto desde el inicio del alto el fuego, a causa de ataques aéreos y tiroteos israelíes.

Condiciones para avanzar en la tregua

Israel exige la entrega de los restos del último rehén, Ran Gvili, como condición para avanzar a la segunda fase del acuerdo, que contempla el fin del gobierno de Hamás y la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional.

El ataque de Hamás en 2023 dejó alrededor de 1,200 muertos en Israel y 251 rehenes. Desde entonces, la ofensiva israelí ha causado más de 70,650 muertes palestinas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Gran parte del territorio ha sido destruido y la mayoría de la población desplazada, mientras persisten restricciones a la ayuda humanitaria.

