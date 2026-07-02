Israel habría planeado matar a negociadores iraníes

Según The New York Times reveló que Israel habría planeado atacar a dos negociadores iraníes durante las conversaciones de paz con Estados Unidos

Israel habría planeado el asesinato de dos de los principales negociadores de Irán durante las conversaciones de paz que el país sostenía con Estados Unidos, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.

Según el diario estadounidense, que cita a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, la preocupación por posibles atentados contra altos representantes iraníes aumentó durante las negociaciones realizadas en abril, después de que ambas partes acordaran una tregua de dos semanas el 7 de ese mes.

Estados Unidos habría alertado a Irán sobre amenazas

El informe señala que el cese temporal de las hostilidades terminó antes de lo previsto. El 19 de abril, Irán acusó a Estados Unidos de romper la tregua tras un operativo en el que, según Teherán, fuerzas estadounidenses atacaron e incautaron un buque iraní en el golfo de Omán.

Ante el riesgo de que un atentado descarrilara las negociaciones y provocara una nueva escalada del conflicto, Washington habría recurrido a gobiernos de Oriente Medio para advertir a Irán sobre presuntas amenazas contra dos de sus principales negociadores.

¿Quiénes eran los presuntos objetivos?

De acuerdo con The New York Times, los funcionarios iraníes que habrían estado en riesgo eran el canciller, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, dos figuras clave en el proceso de diálogo entre Teherán y Washington.

El objetivo de las advertencias, según el reporte, era evitar que un posible atentado hiciera fracasar las conversaciones y desencadenara una nueva crisis en la región.

Hasta el momento, el gobierno de Israel y las autoridades iraníes no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la información publicada por el medio estadounidense.