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Finanzas

Wall Street inicia con triple récord; se enfocan en tecnológicas

Inversionistas centrarán también su atención en el informe oficial del empleo en Estados Unidos durante mayo tras un supuesto acuerdo entre Hezbolá e Israel

  • 01
  • Junio
    2026

 

Wall Street cerró su primer día de junio con nuevos récords en los principales indicadores, con una mayor atención a los pronósticos del sector tecnológico.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.09% hasta 51,078 unidades
  • S&P 500: sube 0.26% hasta 7,599 unidades
  • Nasdaq: sube 0.42% hasta 27,086 unidades

Se trata de la segunda sesión consecutiva con máximos históricos para los tres indicadores, que terminaron la semana pasada y el mes de mayo con ganancias acumuladas, especialmente el Nasdaq.

Nvidia se disparó hoy el 6.25% tras presentar un nuevo chip para computadoras personales, lo que propulsó la cotización de fabricantes de esos aparatos, como Dell con 10.7% y HP 8.5%.

También elevó el optimismo la noticia de que Anthropic, líder en inteligencia artificial (IA) y desarrolladora del asistente Claude, presentó al regulador bursátil.

Casi todos los sectores corporativos del S&P 500 cerraron con pérdidas, con excepción del tecnológico (2.5%) y el de energía (1.8 %).

Así cerraron las acciones en plano corporativo

El futuro de las negociaciones y la normalización del estrecho de Ormuz es incierto pese al posterior anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el diálogo continúa tras un supuesto acuerdo con Hezbolá e Israel.

Inversionistas centrarán también su atención en el informe oficial del empleo en Estados Unidos durante mayo.

Trump afirma que Hezbolá cesará ataques contra Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el grupo Hezbolá se comprometió a detener los ataques contra territorio israelí, a cambio de que Israel frene la ofensiva militar contra el Líbano.

A través de redes sociales, el mandatario republicano aseguró que compartió una conversación telefónica "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut y a retirar las que estaban en camino.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump afirma que Hezbolá cesará ataques contra Israel

 


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