Advirtió que no aceptará que se vulneren las libertades públicas o que se trate a la juventud y activistas 'como enemigos internos'

Inicio / Internacional / Iván Cepeda reconoce triunfo de De la Espriella en Colombia

Luego de las elecciones presidenciales vividas en Colombia, el candidato izquierdista Iván Cepeda reconoció el triunfo de su contrincante Abelardo de la Espriella.

El dirigente de izquierda aseguró que toma esa decisión "como un acto de responsabilidad democrática", por lo que afirmó que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos".

"Como candidato del (partido) Pacto Histórico y la (coalición) Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República".

"Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública", agregó.

Cepeda destacó lo ajustado del resultado electoral y señaló que "la votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano".

Vigilará frente a la administración de Abelardo De la Espriella

Aunque aceptó la victoria de De la Espriella, Iván Cepeda dejó claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo Gobierno y aseguró que defenderá la democracia y las libertades públicas.

"Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política".

También advirtió que no aceptará que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se trate a la juventud y a la ciudadanía organizada "como enemigos internos".

Asimismo, sostuvo que tampoco aceptará "tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República" ni restricciones a la libertad de expresión y opinión.

Iván Cepeda volverá a ocupar su cargo como legislador tras elecciones presidenciales

Cepeda volverá a ocupar ese cargo para el periodo 2026-2030, con la diferencia que refleja tanto la intensidad del debate político vivido durante la campaña como la responsabilidad que tendrán las distintas fuerzas políticas frente al futuro del país.

El dirigente también indicó que el proceso de escrutinio llevado a cabo por las autoridades electorales se encuentra "prácticamente concluido".

Además, agradeció a los miles de testigos, abogados y observadores electorales que participaron en la vigilancia de los comicios por parte del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.

Victoria de De la Espriella en Colombia abre una nueva etapa

Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse por un estrecho margen a Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral, marcando el regreso de la derecha al poder después de cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con los resultados preliminares, el abogado y empresario obtuvo el 49.6% de los votos, frente al 48.7% alcanzado por Cepeda, en la elección presidencial más cerrada en la historia reciente del país sudamericano.