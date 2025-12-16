Japón desactiva alerta por megasismo tras terremoto de 7.5

Japón levantó este martes la advertencia por un posible sismo de gran magnitud en la costa noreste del país, emitida tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la región hace una semana.

Las autoridades señalaron que la probabilidad de un evento mayor disminuyó, aunque insistieron en no bajar la guardia.

En conferencia conjunta, funcionarios de la Agencia Meteorológica de Japón y de la Oficina del Gobierno aclararon que el retiro del aviso no significa que el peligro haya desaparecido por completo, por lo que llamaron a la población a mantener medidas básicas de prevención.

Terminan las medidas extraordinarias

Con el fin de la alerta, los residentes ya no están obligados a dormir con ropa de calle, cascos, calzado y kits de emergencia junto a la cama, medidas que se habían recomendado ante la posibilidad de un sismo de magnitud 8 o superior.

El aviso fue emitido luego del fuerte temblor registrado frente a las costas de Aomori, al norte de la isla principal de Honshu, una zona cercana a Hokkaido.

Daños menores y respuesta sin pánico

Cabe señalar que el sismo dejó más de 40 personas heridas, en su mayoría de forma leve, así como daños menores en viviendas.

También se emitieron alertas de tsunami y se registraron olas de hasta 70 centímetros, sin afectaciones graves.

Por su parte las autoridades destacaron que tanto municipios como ciudadanos reaccionaron con calma y orden, sin escenas de pánico, a diferencia de episodios pasados.

