Internacional

Japón emite alerta por riesgo de nuevo sismo tras terremoto

Japón activó una alerta por la posibilidad de un nuevo terremoto fuerte en el norte del país tras el sismo de magnitud 7.5 que dejó al menos ocho heridos

  • 08
  • Diciembre
    2025

Las autoridades de Japón emitieron una alerta para advertir sobre la posibilidad de que se registre otro terremoto de gran magnitud en los próximos días en el norte del país.

Dicha medida llega después del sismo de 7.5 que sacudió la zona a última hora del lunes y que dejó al menos ocho personas heridas, además de provocar una alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que la advertencia se mantendrá vigente durante una semana en las regiones de Hokkaido y Sanriku, zonas donde el riesgo de réplicas importantes sigue siendo alto.

“Llamamos a la población a extremar precauciones”, señaló el organismo.

Sismo golpea el noreste del archipiélago

El terremoto ocurrió a las 23:15 hora local del lunes, frente a las costas de la prefectura de Aomori, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad.

La JMA ajustó la magnitud final del sismo a 7.5, luego de situarla inicialmente en 7.6.

De acuerdo con la primera ministra Sanae Takaichi, el gobierno continúa verificando daños y víctimas.

“Por el momento, hemos recibido información de que siete personas fueron heridas, pero seguimos recabando datos”, declaró en conferencia.

Medios locales señalaron que dos personas resultaron lesionadas en Hokkaido debido a caídas ocasionadas por el temblor, mientras que otros seis heridos fueron reportados en Aomori.

Tsunami menor alcanza la costa norte

La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de Aomori, Iwate y el sur de Hokkaido. A la 01:08 hora local, un tsunami de 70 centímetros fue registrado en el puerto de Kuji, en Iwate, según datos difundidos por NHK.

“Siguen observándose tsunamis, así que continúen evacuando las zonas de riesgo”, advirtió Shinji Kiyomoto, director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA.

Centrales nucleares sin anomalías

Autoridades confirmaron que no se han detectado fallas ni niveles de radiactividad inusuales en las centrales nucleares ubicadas en Hokkaido, Aomori, Miyagi y Fukushima.

Varias de estas instalaciones se encuentran cerca de las regiones donde el sismo se percibió con mayor intensidad.

Por otra parte, Japón está ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

Suman ocho lesionados por sismo

Al menos ocho personas resultaron lesionadas por el terremoto magnitud 7.6 registrado al norte de Japón.

Dos personas resultaron lesionadas por caídas derivadas del seísmo en Hokkaido. Una de ellas durante el desalojo de más de 23,000 personas de dicha prefectura.

La primera ministra de China, Sanae Takaichi, estableció un equipo especial para evaluar la magnitud de los heridos y daños.


