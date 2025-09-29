Japón respalda plan de Trump para Gaza; insta a Hamás a aceptarlo

Este martes —tiempo local— Japón calificó el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza como un "paso importante" para lograr la paz, e instó a Hamás a aceptarlo.

"Esta propuesta incluye un alto el fuego, la mejora de la situación humanitaria en Gaza y la liberación de todos los rehenes, puntos que Japón viene apoyando; por lo tanto, es un paso importante para alcanzar una solución", declaró el portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa.

Añadiendo que el gobierno del país asiático "valora altamente" los esfuerzos de Trump para que termine el conflicto e instó a Hamás a aceptar dicho plan.

"Hamás debería aceptar estas propuestas, que están siendo bien valoradas por los países vecinos y otros territorios, y, una vez lleguen a un acuerdo, Japón intentará promover que Israel lo cumpla con sinceridad", agregó Yoshimasa Hayashi.

El portavoz japonés también indicó que el gobierno de Japón seguirá realizando los esfuerzos diplomáticos que sean necesarios con los países "relevantes" para poder llegar a la meta de una "solución satisfactoria para ambas partes".

El plan planteado por Trump consta de 20 puntos, cuenta con el visto bueno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contempla, entre otras cosas, la creación de un Gobierno de transición para la Franja, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Este plan ha sido respaldado por varios países árabes y europeos, además de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pero Hamás todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Comentarios