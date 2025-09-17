John K. Hurley viaja a México para ver estrategia contra carteles

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para combatir el financiamiento del terrorismo, John K. Hurley, visitará México este jueves para discutir estrategias conjuntas contra el patrocinio ilícito y la amenaza que representan los carteles de la droga.

De acuerdo con un comunicado, Hurley sostendrá reuniones con funcionarios del Gobierno mexicano y representantes del sector privado.

Su visita, la primera en el cargo, ocurre en el marco de la estrategia de Washington para frenar a los carteles y reducir el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.

“El subsecretario aprecia la sólida cooperación con el Gobierno de México y enfatizará que el Tesoro no permitirá que los carteles accedan al sistema financiero estadounidense”, señaló la dependencia.

La visita se produce tras la exclusión de CiBanco, Intercam y Vector del sistema financiero estadounidense por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a narcotraficantes.

Si bien la Administración Trump reconoció que México ha intensificado esfuerzos con el despliegue de la Guardia Nacional y la entrega de líderes criminales, advirtió que aún queda “mucho más por hacer” para atacar a los carteles en sus estructuras financieras, cadenas de suministro y laboratorios clandestinos.