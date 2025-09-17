Cerrar X
Internacional

John K. Hurley viaja a México para ver estrategia contra carteles

De acuerdo con un comunicado, Hurley sostendrá reuniones con funcionarios del Gobierno mexicano y representantes del sector privado

  • 17
  • Septiembre
    2025

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para combatir el financiamiento del terrorismo, John K. Hurley, visitará México este jueves para discutir estrategias conjuntas contra el patrocinio ilícito y la amenaza que representan los carteles de la droga.

De acuerdo con un comunicado, Hurley sostendrá reuniones con funcionarios del Gobierno mexicano y representantes del sector privado.

Su visita, la primera en el cargo, ocurre en el marco de la estrategia de Washington para frenar a los carteles y reducir el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.

“El subsecretario aprecia la sólida cooperación con el Gobierno de México y enfatizará que el Tesoro no permitirá que los carteles accedan al sistema financiero estadounidense”, señaló la dependencia.

La visita se produce tras la exclusión de CiBanco, Intercam y Vector del sistema financiero estadounidense por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a narcotraficantes.

Si bien la Administración Trump reconoció que México ha intensificado esfuerzos con el despliegue de la Guardia Nacional y la entrega de líderes criminales, advirtió que aún queda “mucho más por hacer” para atacar a los carteles en sus estructuras financieras, cadenas de suministro y laboratorios clandestinos.


