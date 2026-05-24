Trump arremete contra republicanos que critican su gestión

No todos los republicanos son del agrado de Donald Trump.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos volvió a lanzar críticas contra miembros del Partido Republicano que han cuestionado su gestión, en un nuevo episodio de lo que en Estados Unidos se conoce como el “tour de la venganza”.

A través de su red social Truth Social, Trump reiteró públicamente su respaldo al fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien este martes enfrentará al senador republicano John Cornyn en las elecciones primarias que definirán al candidato del partido rumbo al Senado en los comicios legislativos de noviembre.

“¡TEXANOS, RECUERDEN! Ken Paxton fue un GRAN Fiscal General, probablemente el mejor del país. También fue muy leal a su presidente favorito —YO—. El oponente de Ken fue MUY desleal conmigo en mi calidad de presidente”, escribió Trump.

Trump busca sacar a republicanos críticos

Además de respaldar a Paxton, Trump ha intensificado la presión sobre sus simpatizantes para desplazar a legisladores republicanos que considera desleales.

La estrategia ha mostrado resultados recientes. El pasado 19 de mayo, durante elecciones primarias republicanas celebradas en Pensilvania, Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Oregón, la mayoría de los candidatos apoyados por el mandatario consiguieron la victoria.

En el caso de John Cornyn, algunos analistas comparan su situación con la del senador republicano Bill Cassidy, quien perdió apoyo dentro del partido después de votar a favor de condenar a Trump durante el juicio político de 2021 relacionado con el asalto al Capitolio.

Cassidy terminó perdiendo las primarias republicanas en Luisiana frente a Julia Letlow, respaldada por Trump.

Cornyn apuesta por enfrentar a los demócratas

Pese a la presión del expresidente, Cornyn no ha dado señales de retirarse y ha centrado su campaña en presentarse como el único republicano capaz de derrotar al demócrata James Talarico en las elecciones legislativas.

Talarico recibió recientemente el respaldo del expresidente Barack Obama, lo que ha elevado el perfil de la contienda en Texas.

Cornyn ocupa un escaño en el Senado desde 2002 y es considerado una de las figuras tradicionales del republicanismo texano.

También critica a republicanos por acuerdo con Irán

Trump también aprovechó el domingo para arremeter contra legisladores republicanos que han cuestionado el acuerdo tentativo entre Estados Unidos e Irán.

El mandatario calificó a sus críticos de “perdedores” y rechazó las acusaciones sobre presuntas concesiones hacia la República Islámica.

Las críticas dentro del propio Partido Republicano surgieron después de que algunos legisladores pusieran en duda la ofensiva militar lanzada por Washington en febrero contra Irán, argumentando que el régimen iraní aparenta haber salido fortalecido políticamente.

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