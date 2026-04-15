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Internacional

EUA nombra John Barrett como encargado de negocios en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, designó al diplomático John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela

  • 15
  • Abril
    2026

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, designó al diplomático John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela, en sustitución de Laura Dogu.

El relevo fue confirmado por la propia Dogu a través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de la embajada estadounidense en Caracas, donde señaló que su “asignación temporal está llegando a su fin” y que Barrett arribará próximamente al país.

Dogu, quien asumió el cargo a finales de enero como parte del proceso de reapertura de misiones diplomáticas, destacó que la transición ocurre en un momento clave para la relación bilateral.

La funcionaria agradeció a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la confianza para encabezar esta etapa inicial, en la que se impulsó un plan de tres fases enfocado en estabilización, recuperación y transición.

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Tras su salida, Dogu regresará a Washington para desempeñarse como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Trayectoria del nuevo encargado

Barrett se desempeñaba hasta ahora como encargado de negocios en Guatemala, cargo que asumió en enero de 2026.

Previamente fue ministro consejero en Panamá, consejero económico en Perú y cónsul general en Recife, Brasil, acumulando experiencia en la región latinoamericana.

También te puede interesar: EUA reabre su embajada en Venezuela tras siete años

Su llegada a Caracas ocurre en un contexto de recomposición diplomática entre ambos países, tras años de ruptura.

Las relaciones entre Washington y Caracas se rompieron en 2019, cuando el gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, en oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, ambos países acordaron restablecer formalmente los lazos diplomáticos el pasado 5 de marzo, en un giro significativo en su relación bilateral.

El acercamiento ocurre tras la captura de Maduro en enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, hecho que marcó un punto de inflexión en la política hacia Venezuela y abrió paso a una nueva fase de cooperación entre ambos gobiernos.


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