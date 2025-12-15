Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25346085615310_14dce11572
Internacional

Inicia juicio contra jueza por presunta ayuda a inmigrante

Hannah Dugan enfrenta cargos federales por supuestamente ayudar a un mexicano a evadir a agentes migratorios; podría recibir hasta seis años de prisión

  • 15
  • Diciembre
    2025

Este lunes se dio inicio al juicio en contra de la jueza del condado de Milwaukee, Wisconsin, Hannah Dugan, quien es acusada de obstrucción y encubrimiento por presuntamente haber ayudado a un inmigrante mexicano a evadir a los agentes federales de inmigración durante una audiencia judicial.

Fue el fiscal federal adjunto Keith Alexander quien aseguró que la jueza permitió que el mexicano Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante de 31 años, escapara por una puerta privada de la sala de audiencias en abril, mientras agentes federales intentaban arrestarlo, una maniobra que se ha vuelto muy común como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente, Donald Trump.

De acuerdo con la acusación, la jueza condijo a Flores-Ruiz hacia un corredor público y pidió a los agentes que se dirigieran a la oficina del juez principal del condado.

Del mismo modo, el fiscal aseguró que Dugan llegó a decirle a su taquígrafo que "asumiría las consecuencias" por las acciones, lo que, de acuerdo a la Fiscalía, "entorpeció deliberadamente el operativo de arresto".

La defensa, encabezada por el abogado Steven Biskupic, sostuvo que la jueza no tuvo intención de obstruir a las autoridades y que actuó conforme a los protocolos del tribunal al remitir a los agentes al juez que preside esa corte.

Argumentó, además, que otros agentes optaron por no arrestar de inmediato a Flores-Ruiz y lo siguieron fuera del edificio, donde finalmente fue detenido tras una breve persecución.

Este juicio contará con cerca de dos decenas de testigos y podría extenderse hasta este próximo jueves, en lo que podría derivar en una pena de hasta seis años para Dugan en caso de que se le declare culpable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

metro_chicago_trump_c686b3969c
Amenaza Trump con retirar fondos a Chicago tras ataque en metro
AP_25322032048184_ad36b972c6
Trump demanda a California por ley que prohíbe máscaras a agentes
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T164913_285_a9adff487d
Trump pide autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chicago
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_aranceles_c6a3e1daef
‘Pondrán escudo’ a 350,000 empleos con nuevo paquete arancelario
finanzas_sector_inmobiliario_1c4bb7af57
Resiente sector inmobiliario de NL incertidumbre por aranceles
Whats_App_Image_2025_12_16_at_12_54_03_AM_91dd81c921
Aumenta shopping en tiendas departamentales y de autoservicio
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
publicidad
×