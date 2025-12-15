Inicia juicio contra jueza por presunta ayuda a inmigrante

Este lunes se dio inicio al juicio en contra de la jueza del condado de Milwaukee, Wisconsin, Hannah Dugan, quien es acusada de obstrucción y encubrimiento por presuntamente haber ayudado a un inmigrante mexicano a evadir a los agentes federales de inmigración durante una audiencia judicial.

Fue el fiscal federal adjunto Keith Alexander quien aseguró que la jueza permitió que el mexicano Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante de 31 años, escapara por una puerta privada de la sala de audiencias en abril, mientras agentes federales intentaban arrestarlo, una maniobra que se ha vuelto muy común como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente, Donald Trump.

De acuerdo con la acusación, la jueza condijo a Flores-Ruiz hacia un corredor público y pidió a los agentes que se dirigieran a la oficina del juez principal del condado.

Del mismo modo, el fiscal aseguró que Dugan llegó a decirle a su taquígrafo que "asumiría las consecuencias" por las acciones, lo que, de acuerdo a la Fiscalía, "entorpeció deliberadamente el operativo de arresto".

La defensa, encabezada por el abogado Steven Biskupic, sostuvo que la jueza no tuvo intención de obstruir a las autoridades y que actuó conforme a los protocolos del tribunal al remitir a los agentes al juez que preside esa corte.

Argumentó, además, que otros agentes optaron por no arrestar de inmediato a Flores-Ruiz y lo siguieron fuera del edificio, donde finalmente fue detenido tras una breve persecución.

Este juicio contará con cerca de dos decenas de testigos y podría extenderse hasta este próximo jueves, en lo que podría derivar en una pena de hasta seis años para Dugan en caso de que se le declare culpable.

Comentarios