Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26031537894117_4be1a2f720
Internacional

Jueza rechaza frenar redadas del ICE en Minesota

Una jueza federal negó la solicitud de Minesota para suspender redadas del ICE, pese a protestas masivas y muertes durante los operativos

  • 31
  • Enero
    2026

Una jueza federal de Estados Unidos rechazó este sábado la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender las redadas masivas en su territorio, ordenadas por el presidente Donald Trump.

Minesota argumentó que la operación federal violaba sus derechos estatales. Sin embargo, la jueza Katherine Menendez determinó que “el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar”, por lo que negó la suspensión solicitada.

La magistrada aclaró que su decisión no representa un fallo definitivo sobre la demanda general presentada por el estado, ni se pronunció sobre la legalidad de los operativos del ICE.

AP26031543743024.jpg

Redadas y protestas en el norte del país

Durante el último mes, las autoridades federales han llevado a cabo redadas en busca de migrantes indocumentados en Minesota.

La presencia de agentes migratorios generó tensión social y protestas en diversas ciudades del estado.

En el contexto de estas movilizaciones, dos manifestantes, Renee Good y Alex Pretti murieron a manos de agentes migratorios, lo que desató manifestaciones a nivel nacional y fuertes críticas a la actuación federal.

Rechazo político y social

La sentencia se da un día después de una protesta masiva de decenas de miles de habitantes de Minesota contra la operación Metro Surge, la cual también ha sido cuestionada por líderes demócratas del estado.

AP26031532714681.jpg

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, expresó su inconformidad con el fallo. “Por supuesto que estamos decepcionados”, afirmó, al señalar que la decisión judicial no cambia “el miedo, la perturbación y los daños” causados por la operación federal.

Cambios en el mando y tensiones legales

Tras las muertes ocurridas durante las redadas, el presidente Trump sustituyó al comandante de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, por Tom Homan, su principal operador en materia migratoria, quien prometió reducir los operativos en la zona.

AP26031542394139.jpg

El profesor David Schultz, de la Universidad de Hamline, sostuvo que el estado argumentó que el gobierno federal intentaba “forzar o coaccionar” a Minesota. Recordó que la fiscal general Pam Bondi envió una carta al estado tras la muerte de Pretti, la cual fue percibida como una amenaza.

Bondi, por su parte, calificó la decisión judicial como una “gran” victoria legal para el Departamento de Justicia y aseguró que ni las políticas de santuario ni los litigios impedirán la aplicación de la ley federal en Minesota.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gas_licuado_barco_6716a3b7f0
Venezuela exporta primer cargamento de gas licuado de petróleo
AP_26032847187670_9d8bcc333b
Celebridades en los Grammy critican política migratoria de Trump
liberan_nino_cinco_anos_detenido_ice_3687bf7be9
Liberan a niño de cinco años detenido por ICE en Minnesota
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_01_at_7_40_17_PM_7e1d3b6a74
Arma Monterrey 'Regia Tamaliza' con 3,500 asistentes
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
Whats_App_Image_2026_02_01_at_7_10_02_PM_b92195c660
Seminario impulsa créditos de carbono en el campo del noreste
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×