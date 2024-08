Kamala lanza un contundente mensaje sobre la inmigración ilegal

La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, dejó claro en una entrevista con CNN que, si llega a la Casa Blanca, no habrá indulgencias para los migrantes que crucen ilegalmente a Estados Unidos.

Con firmeza, Harris prometió aplicar "consecuencias" a quienes no respeten las leyes de inmigración del país.

"Como presidenta, me aseguraré de que nuestras leyes se cumplan sin excepción", añadió, subrayando su compromiso con la seguridad fronteriza.

Además, Harris criticó duramente al expresidente Donald Trump, acusándolo de apoyar políticas que, según ella, han debilitado "el espíritu y la unidad" de Estados Unidos al fomentar la división en la nación.

