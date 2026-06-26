Esto sucedió al inicio de su reunión con los cardenales, la cual se lleva a cabo a puerta cerrada e incluye el debate sobre el escenario internacional actual

Inicio / Internacional / León XIV afirma que la guerra 'nunca será bendecida por Dios'

Al inicio de su reunión con los cardenales, el papa León XIV afirmó este viernes que la guerra “nunca será bendecida por Dios” e insistió en que la Iglesia católica tiene un mensaje profético de paz para un mundo devastado por los conflictos.

Durante la inauguración de este encuentro, el pontífice destacó lo que llamó la obra de Dios en defensa de la dignidad humana, la justicia y el Estado de derecho.

"La guerra nunca es digna del hombre, y nunca será bendecida por Dios. El Creador nos ha dotado de inteligencia y voluntad para resolver los conflictos como seres humanos y no como animales, aun cuando esté dotado de armas hipertecnológicas".

Esta reunión fue convocada por León XIV para solicitar su consulta con más frecuencia que durante el pontificado de 12 años del papa Francisco, quien tendía a gobernar en solitario.

¿Cuáles son las tareas de los cardenales de la Iglesia Católica?

Los cardenales tienen dos tareas principales: asesorar al papa mientras vive y, después de su muerte, elegir a su reemplazo.

Tras una primera sesión celebrada en enero, el pontífice estadounidense invitó a los cardenales a regresar para una segunda sesión este fin de semana.

La agenda para las reuniones a puerta cerrada incluye el debate sobre el escenario internacional actual, su reciente encíclica sobre inteligencia artificial y los esfuerzos de la Iglesia por escuchar más las necesidades de los fieles de a pie.

Aunque se tenía prevista la misa tradicional, la liturgia fue retirada del orden del día, ya que se prevé que el tema alcance su punto álgido la próxima semana, cuando un grupo escindido de católicos tradicionalistas consagre a cuatro nuevos obispos desafiando la voluntad de León.

Se ha pedido a los cardenales que no hablen con la prensa mientras estén en Roma y solo se harán públicos los discursos de apertura y de clausura del papa.