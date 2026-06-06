León XIV realiza su primer recorrido en papamóvil en Madrid

El papa León XIV protagonizó este sábado su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, como parte de las actividades iniciales de su visita oficial a España, que se extenderá durante los próximos días.

El trayecto comenzó tras la ceremonia de bienvenida encabezada por los reyes de España en el Palacio Real de Madrid.

A bordo del papamóvil, el pontífice recorrió parte del centro de la capital desde la plaza de la Armería hasta la plaza de Colón, uno de los puntos más representativos de la ciudad.

Al llegar a ese sitio, León XIV descendió del vehículo para continuar el resto del recorrido en un automóvil cerrado con destino a la Nunciatura Apostólica, residencia donde permanecerá alojado durante su estancia en Madrid.

Este fue el primero de los seis desplazamientos en papamóvil que el líder de la Iglesia católica tiene programados por las calles madrileñas antes de abandonar la ciudad el próximo 9 de junio.

Tras concluir sus actividades en la capital española, el pontífice viajará a Barcelona y posteriormente se trasladará a las Islas Canarias, donde permanecerá hasta el día 12.

Recibimiento con honores en el Palacio Real

La jornada comenzó con una ceremonia oficial en la plaza de la Armería del Palacio Real, donde los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, dieron la bienvenida al papa con honores militares.

Pope Leo XIV receives an official welcome to Spain and greets the country's civil authorities and diplomatic corps.



"Our age, seemingly shaken by terrible imbalances and conflicts, cries out from its depths for peace, for a new understanding of the human person and its… pic.twitter.com/lA05gtedre — Vatican News (@VaticanNews) June 6, 2026

Posteriormente, León XIV sostuvo un encuentro privado con la familia real. Más tarde saludó a representantes de las autoridades españolas en el Salón del Trono y participó en un acto celebrado en el Salón de Columnas, donde tanto el rey Felipe VI como el pontífice dirigieron mensajes oficiales.

Poco después de las 13:30 horas, León XIV abandonó el Palacio Real a bordo del papamóvil, mientras la familia real le despedía y las campanas de la catedral de La Almudena repicaban en el centro histórico de Madrid.

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