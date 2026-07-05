León XIV vacacionará al mostrarse firme ante escena internacional

El Vaticano informó que León permanecerá allí hasta el 27 de julio, con todas las audiencias suspendidas, y confirmó las especulaciones

El papa León XIV comenzó este domingo sus vacaciones de verano, luego de mostrar su firme postura ante el panorama global durante la primera mitad del 2026.

Desde la inteligencia artificial hasta la guerra, el pontífice exhibió un músculo papal decisivo para gobernar problemas internos de la Iglesia.

El Vaticano informó que León permanecerá allí hasta el 27 de julio, con todas las audiencias suspendidas, y confirmó las especulaciones de que se mudaría al Palacio Apostólico con vistas al lago Albano, y no a la villa más pequeña de la finca donde había pasado sus días libres durante el último año.

El papa Francisco había evitado la escapada a Castel Gandolfo durante sus 12 años de pontificado y había convertido el Palacio Apostólico de la plaza principal en un museo público.

León pasó unas semanas en la finca el verano pasado, aprovechando el tiempo lejos del Vaticano para centrarse en su nuevo papel después de que sus compañeros cardenales lo eligieran papa el 8 de mayo de 2025.

León XIV tomará un tiempo de descanso durante este verano

Entonces, el excardenal Robert Prevost manifestó que esperaba “restaurar el cuerpo y el espíritu”, con un breve periodo de descanso.

Un año después, León XIV se marcha de la ciudad tras una notable racha de decisiones papales que ha dejado mareados a los observadores del Vaticano.

De acuerdo con el biógrafo del papa Francisco, Austen Ivereigh, en este periodo se mostró la postura del pontífice frente al mundo.

"A muchas personas el año pasado les habría parecido que se venía un papado discreto en el escenario mundial y un enfoque en la reforma interna y la gobernanza. Pero la primera mitad de 2026 ha mostrado lo contrario: irónicamente, el área en la que León tenía menos confianza, como estadista internacional, es donde su pontificado realmente ha despegado".

Entre los últimos eventos, León XIV pasó el 4 de julio en la isla siciliana de Lampedusa, rezando en un cementerio de migrantes para honrar a los miles de refugiados que murieron intentando llegar a Europa en busca de libertad y prosperidad.