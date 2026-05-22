Diez personas pierden la vida tras ataques de Israel en Líbano

La tensión en la frontera entre Israel y Líbano volvió a intensificarse este viernes luego de una serie de bombardeos israelíes en el sur del territorio libanés que dejaron al menos 10 personas fallecidas, entre ellas seis paramédicos y una niña siria, en medio de un conflicto que continúa activo pese al alto al fuego impulsado por Estados Unidos.

Los ataques ocurrieron en distintas localidades del sur de Líbano y provocaron nuevas acusaciones del gobierno libanés contra Israel por presuntas violaciones al derecho internacional, especialmente por los impactos contra personal médico y de rescate.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, el primer ataque israelí alcanzó la localidad de Hanouiyeh, donde fallecieron cuatro paramédicos pertenecientes a la Asociación de Salud Islámica, organismo afiliado a Hezbollah.

Además, otras dos personas resultaron lesionadas, incluido otro rescatista que se encontraba en labores de emergencia.

Horas más tarde, un segundo ataque impactó la aldea de Deir Qanoun al Nahr, en la provincia costera de Tiro, donde murieron otras seis personas.

Entre las víctimas se encontraban una niña siria y dos socorristas de la Asociación de Scouts Al-Rissala, grupo de paramédicos vinculado al movimiento Amal, aliado político y militar de Hezbollah.

El ministerio libanés reportó además seis personas heridas, entre ellas tres paramédicos y una mujer siria.

Líbano acusa violaciones al derecho internacional

Tras los ataques, el Ministerio de Salud libanés aseguró que los bombardeos representan una violación al derecho internacional humanitario debido a que alcanzaron personal médico y de rescate.

La denuncia ocurre apenas un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara que desde el inicio de la guerra más reciente entre Israel y Hezbollah se han documentado 169 ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias en Líbano.

Según la OMS, esos ataques han dejado al menos 116 trabajadores de salud fallecidos.

Israel afirma que atacó infraestructura de Hezbollah

El ejército israelí confirmó los bombardeos y aseguró que el objetivo principal era infraestructura operativa de Hezbollah en la región de Hanouiyeh.

Las fuerzas israelíes señalaron que utilizaron municiones de precisión y vigilancia aérea para reducir daños a civiles y agregaron que revisan los reportes sobre personas no involucradas que habrían resultado afectadas.

Israel también informó que sus soldados detectaron a integrantes de Hezbollah desplazándose en motocicletas en el área de Deir Qanoun al Nahr y que posteriormente fueron atacados.

Desde hace meses, el gobierno israelí acusa a Hezbollah de utilizar ambulancias y unidades médicas como cobertura para operaciones militares, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas públicas que respalden esas afirmaciones.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan pese al cese al fuego promovido por Estados Unidos, acuerdo que no ha logrado detener completamente los bombardeos y ataques en la frontera libanesa.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Líbano, la actual escalada de violencia ya supera las 3,000 personas fallecidas desde marzo de 2026.

La nueva guerra comenzó el pasado 2 de marzo, luego de que Hezbollah lanzara cohetes hacia el norte de Israel tras el inicio de las operaciones militares de Washington y Tel Aviv contra Irán, principal aliado regional del grupo armado libanés.

EUA sanciona a funcionarios ligados a Hezbollah

En paralelo al recrudecimiento del conflicto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra legisladores afiliados a Hezbollah, funcionarios de seguridad libaneses y aliados políticos del grupo.

Washington los acusa de intentar preservar la influencia de Hezbollah dentro de las instituciones estatales de Líbano y de obstaculizar los esfuerzos para desarmar a la organización.

Es la primera vez que Estados Unidos sanciona a funcionarios de seguridad libaneses en activo, incluyendo miembros de la Dirección General de Seguridad y de la inteligencia militar del país.

Las autoridades estadounidenses los señalan de presuntamente proporcionar apoyo e información de inteligencia a Hezbollah durante el actual conflicto armado.

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