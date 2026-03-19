Liberan bajo fianza a reportera latina detenida por ICE

Este jueves, la reportera colombiana de Nashville Noticias, Estefany Rodríguez Flórez, fue liberada bajo fianza después de permanecer más de dos semanas detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un caso que su defensa calificó como injustificado.

Rodríguez fue arrestada el pasado 4 de marzo durante una parada de tráfico y permaneció bajo custodia del ICE en centros de detención de Alabama y Luisiana.

De acuerdo con sus abogados, la periodista habría sido objetivo de la agencia por sus reportajes críticos hacia las políticas migratorias durante la administración de Donald Trump.

“Estamos agradecidos de que Estefany haya podido reunirse con su familia mientras continúa su lucha legal”, señaló su abogado Mike Holley, tras el pago de una fianza de $10,000 dólares fijada por un juez de inmigración.

La defensa sostiene que su detención violó derechos constitucionales, incluida la libertad de expresión y el debido proceso, mientras que el gobierno estadounidense afirma que se trató de una acción legal dentro de sus facultades migratorias.

De acuerdo a los registros judiciales que presentó su abogado, Rodríguez es una ciudadana colombiana que ingresó legalmente a Estados Unidos y ha vivido en el país durante los últimos cinco años.

Además, cuenta con un permiso de trabajo válido y ha solicitado asilo político y estatus legal a través de su esposo, quien es ciudadano estadounidense.

Previo a su arresto, no tenía antecedentes penales, pero sí un historial laboral estable, vínculos con la comunidad y una hija de 7 años en casa, indicó su equipo legal.

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