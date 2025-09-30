Cerrar X
Liberan por error a condenado por doble asesinato en Miami

Daniels, considerado armado y peligroso, fue declarado culpable en 2024 junto con Frederick Rudolph por el secuestro, tortura y asesinato

La Oficina del Alguacil del condado de Miami-Dade, Florida, lanzó una alerta para localizar a James Daniels, de 60 años, quien fue liberado por error del centro correccional Turner Guilford Knight, pese a estar condenado a cadena perpetua por secuestro y doble asesinato.

Daniels, considerado armado y peligroso, fue declarado culpable en 2024 junto con Frederick Rudolph por el secuestro, tortura y asesinato de los camioneros Osmar Oliva y Johan González Quesada, ocurrido en 2020. Una tercera víctima sobrevivió al ataque.

El Departamento de Correcciones admitió que su liberación se debió a un “error de procedimiento” y señaló que ya trabajan con agencias locales y federales para recapturarlo.

El crimen, en el que también participó Herbert Barr, condenado a 12 años y medio de prisión tras declararse culpable de secuestro, ha sido calificado como uno de los más violentos del condado en los últimos años.

Las autoridades pidieron apoyo a la población para dar con el fugitivo y ofrecieron una recompensa de hasta 5,000 dólares por información que conduzca a su captura.


