Liberan a Raúl Meza tras protestas por asesinato de Carlos Manzo

Raúl Meza Abonce fue liberado luego de permanecer detenido tras una protesta realizada en Morelia para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan. El joven, de 28 años de edad, había sido señalado por su presunta participación en los disturbios registrados durante las manifestaciones de inicios de noviembre.

Meza Abonce enfrentaba un proceso penal por el delito de sabotaje, luego de que autoridades lo identificaran como uno de los jóvenes que irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Michoacán. En ese mismo operativo fueron detenidas otras siete personas, quienes recuperaron su libertad días después, mientras que Raúl permaneció vinculado a proceso.

De acuerdo con información del caso, la liberación se logró tras la presentación de diversas pruebas por parte de la defensa legal y familiares del joven. Entre los elementos expuestos se incluyeron señalamientos sobre presuntos abusos policiales cometidos por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública durante su detención.

Ante esta situación, la autoridad judicial determinó modificar la medida cautelar, por lo que Raúl Meza Abonce continuará su proceso en libertad y ya no permanecerá recluido en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”.

¿Por qué detuvieron a Raúl Meza Abonce en Michoacán?

Las protestas se originaron tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 2 de noviembre durante una celebración pública por el Día de Muertos. Un día después del hecho, estudiantes de distintas universidades comenzaron a organizar movilizaciones en la capital michoacana.

Los manifestantes se concentraron en puntos como el obelisco a Lázaro Cárdenas y la fuente de Las Tarascas, desde donde avanzaron vestidos de blanco para recorrer diversas vialidades de la ciudad.

De manera simultánea, distintos contingentes marcharon de oriente a poniente con el objetivo de converger en el primer cuadro de Morelia. Uno de los grupos llegó al exterior del Congreso de Michoacán, donde se registraron disturbios y daños materiales.

El delincuente de cuello blanco Raúl Rocha Cantú copropietario de Miss Universo está desaparecido; mientras en Michoacán Raúl Meza, joven detenido durante la jornada de protestas x el asesinato de Carlos Manzo, está detenido y fue torturado a Tehuacanazos.pic.twitter.com/X657Ur1Kpo — Impudor Político (@ImpudorPolitico) December 18, 2025

Con piedras y palos, algunos participantes rompieron ventanales del recinto legislativo, lo que derivó en la intervención de elementos antimotines, quienes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Posteriormente, los grupos avanzaron hacia el Palacio de Gobierno, inmueble que fue vandalizado tanto en el exterior como en el interior por un grupo de personas identificadas como infiltrados dentro de la marcha.

Durante estos hechos se lanzaron bombas molotov, lo que provocó un incendio que fue sofocado rápidamente por el cuerpo de bomberos. Tras los disturbios, la Fiscalía General del Estado informó la detención de ocho jóvenes, quienes fueron investigados por delitos como sabotaje y daños materiales.

El proceso legal de Raúl Meza Abonce continuará mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante las manifestaciones.

