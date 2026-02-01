Podcast
Internacional

Liberan a niño de cinco años detenido por ICE en Minnesota

La aprehensión del menor ocurrió cuando regresaba a casa junto a su padre, luego de acudir a clases de preescolar en Minnesota

  • 01
  • Febrero
    2026

Liam Conejo Ramos, el menor de cinco años que fue detenido junto a su padre por agentes del ICE en Minnesota, fue liberado este domingo.

El menor se encontraba retenido en el centro de inmigración en Texas junto a su padre, donde el congresista democráta Joaquín Castro los visitó, y fue este último quien confirmó la noticia.

"Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche (sábado) y los acompañé de regreso a Minnesota", indicó el mensaje del congresista.

Imágenes difundidas muestran que el menor aún portaba el gorro de invierno azul con el que fue detenido, así como su mochila.

Tras su visita al centro, Castro indicó que su padre le dijo que el niño "no ha sido el mismo" desde que la familia fue recluida y que estaba preocupado por su bienestar.

En su fallo, el juez encargado señaló además que el niño y su padre podrían enfrentar deportación debido al "arcaico" sistema de inmigración, pero "ese resultado debería ocurrir a través de una política más ordenada y humana que la actual", según menciona la agencia EFE.

En tanto, el congresista compartió también en redes sociales, el momento en el que el papá de Liam lo cargaba en sus brazos, mientras salían del centro de detención.

"Liam y su papá salieron del centro de detención de Dilley anoche. Nunca deberían haber estado allí en primer lugar. Gracias a sus voces y protestas, ahora están libres."

¿Cómo fueron detenidos Liam y su padre?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron durante los últimos días a cuatro estudiantes, incluido un niño de cinco años en Minnesota.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, fue detenido por agentes del ICE junto a su padre en la entrada de su casa cuando regresaba de sus clases de preescolar.

De acuerdo con la agencia EFE, la superintendente del distrito, Zena Stenvik aseguró que los agentes del ICE recorren vecindarios, rodean escuelas y detienen a estudiantes durante distintos momentos el día.

Aquí te presentamos la nota completa: Agentes del ICE detienen a niño de preescolar en Minnesota


Comentarios

