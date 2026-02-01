Liberan a niño de cinco años detenido por ICE en Minnesota

Liam Conejo Ramos, el menor de cinco años que fue detenido junto a su padre por agentes del ICE en Minnesota, fue liberado este domingo.

El menor se encontraba retenido en el centro de inmigración en Texas junto a su padre, donde el congresista democráta Joaquín Castro los visitó, y fue este último quien confirmó la noticia.

"Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche (sábado) y los acompañé de regreso a Minnesota", indicó el mensaje del congresista.

Imágenes difundidas muestran que el menor aún portaba el gorro de invierno azul con el que fue detenido, así como su mochila.

Yesterday, five-year-old Liam and his dad Adrian were released from Dilley detention center. I picked them up last night and escorted them back to Minnesota this morning.



Liam is now home. With his hat and his backpack.



Thank you to everyone who demanded freedom for Liam. We… pic.twitter.com/XmUvXEthma — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Tras su visita al centro, Castro indicó que su padre le dijo que el niño "no ha sido el mismo" desde que la familia fue recluida y que estaba preocupado por su bienestar.

En su fallo, el juez encargado señaló además que el niño y su padre podrían enfrentar deportación debido al "arcaico" sistema de inmigración, pero "ese resultado debería ocurrir a través de una política más ordenada y humana que la actual", según menciona la agencia EFE.

En tanto, el congresista compartió también en redes sociales, el momento en el que el papá de Liam lo cargaba en sus brazos, mientras salían del centro de detención.

"Liam y su papá salieron del centro de detención de Dilley anoche. Nunca deberían haber estado allí en primer lugar. Gracias a sus voces y protestas, ahora están libres."

Liam and his Dad walked out of Dilley detention center last night. They should have never been there in the first place. Thanks to your voices and outcry, they are now free. pic.twitter.com/eUulSWBROn — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

¿Cómo fueron detenidos Liam y su padre?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron durante los últimos días a cuatro estudiantes, incluido un niño de cinco años en Minnesota.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, fue detenido por agentes del ICE junto a su padre en la entrada de su casa cuando regresaba de sus clases de preescolar.

De acuerdo con la agencia EFE, la superintendente del distrito, Zena Stenvik aseguró que los agentes del ICE recorren vecindarios, rodean escuelas y detienen a estudiantes durante distintos momentos el día.

