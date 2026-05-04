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Internacional

Trump llama a Corea del Sur a unirse a la guerra de Irán

El presidente de Estados Unidos instó a Corea del Sur a sumarse a la misión naval en el estrecho de Ormuz, tras un supuesto ataque iraní contra un buque

  • 04
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Corea del Sur a integrarse a la misión naval encabezada por Washington en el estrecho de Ormuz, luego de un supuesto ataque iraní contra un buque vinculado al país asiático.

“Irán ha atacado a naciones ajenas al ‘Proyecto Libertad’, incluido un carguero surcoreano. ¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

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El Gobierno de Corea del Sur confirmó que se encuentra verificando la información sobre el incidente, ocurrido en aguas cercanas a Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con la Cancillería surcoreana, el buque registró una explosión seguida de un incendio mientras permanecía anclado.

A bordo viajaban 24 tripulantes, entre ellos seis ciudadanos surcoreanos y 18 de distintas nacionalidades. Hasta el momento no se reportan víctimas.

Según reportes de un diario coreano, autoridades marítimas analizan si la explosión fue resultado de un ataque directo o de una mina a la deriva, luego de que el impacto se registrara en el costado de babor de la sala de máquinas.

Escalada en el estrecho de Ormuz

El llamado de Trump se produce en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético global.

El mandatario estadounidense aseguró además que, como parte de la operación, fuerzas de su país han destruido siete lanchas rápidas iraníes.

La misión, denominada “Proyecto Libertad”, fue anunciada el domingo con el objetivo de garantizar el tránsito de buques afectados por el bloqueo iraní en la zona.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que ya ha logrado facilitar el paso de al menos dos embarcaciones mercantes a través del estrecho.


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