Esculturas de Gustavo Vélez llegan al parque Rufino Tamayo

Nueve imponentes esculturas del destacado artista colombiano Gustavo Vélez han llegado a Nuevo León y fueron instaladas en el emblemático Parque Rufino Tamayo, en San Pedro, para una exposición de seis meses.

Las obras, inspiradas en figuras geométricas y realizadas en materiales robustos como el mármol, acero inoxidable y bronce, alcanzan pesos de más de una tonelada, detalló el escultor colombiano.

Gustavo Vélez explicó la intención detrás de su trabajo, buscando que sus piezas interactúen con el entorno.

"La idea con mi obra es que armonice tanto que a la gente lo que vea, esas líneas con ese movimiento, les atraiga. La gente va a adquirir como algo de esa dureza, pero que esté llena de movimiento y armonía”, mencionó el artista a El Horizonte.

Las nueve piezas expuestas a las afueras del Museo Milarca incluyen títulos como Hipercúbicos VI, Rítmica II, Expansión Geométrica II y Ruptura Geométrica.

Durante la inauguración, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah Giacomán, acompañó al escultor y agradeció a los promotores de la exposición.

El edil destacó que estas obras han sido exhibidas en importantes ciudades alrededor del mundo, incluyendo Italia, Francia, República Dominicana y Colombia.

Farah Giacomán señaló que la llegada de las piezas a Nuevo León fue una hazaña logística, que requirió embarcaciones y maquinaria especial para su colocación.

"Lo que no nos costó fue, pues vamos a decir, el seguro, la traída, el desmontado, el montado. Finalmente, el municipio de San Pedro, lo que tuvimos esa generosidad es de poder dar el espacio, ese espacio en este parque, para poder apreciar, pues, estas nuevas grandes obras de arte”, precisó el alcalde.

La exposición estará abierta al público durante seis meses.

Los visitantes podrán no solo apreciar y tomar fotografías de las esculturas, sino también interactuar con ellas, ya que las piezas giran 365 grados.

Comentarios