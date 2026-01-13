Llegan a México más de 18 millones de turistas extranjeros

Los turistas extranjeros siguen eligiendo a México como uno de sus destinos favoritos.

Para muestra es que de enero a noviembre de 2025, México recibió 18 millones 330,000 turistas extranjeros por vía aérea, cifra que representa un incremento de 76,000 personas respecto al mismo periodo de 2024, cuando sumaron 18 millones 254,000 registrados.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, este resultado también representa un alza de 10.7% en comparación con el mismo lapso de 2019.

“El aumento en la llegada de turistas extranjeros por vía aérea durante 2025 confirma el buen momento del turismo en México y fortalece las expectativas rumbo a 2026, un año que será histórico para el desarrollo turístico del país”, subrayó.

Los principales países de residencia de los turistas que arribaron a México por vía aérea fueron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los cuales concentraron la mayor proporción de llegadas internacionales, destacó la Sectur.

En el desglose precisó que, durante los primeros once meses del año, las llegadas de turistas residentes en Estados Unidos sumaron 12 millones 239,000 personas, lo que significó 23,000 visitantes más respecto a 2024 y un incremento de 26.8% en comparación con 2019.

Por su parte, los turistas residentes en Canadá alcanzaron 2 millones 401,000 llegadas, cifra que representó un aumento de 248,000 visitantes frente a 2024 y un avance de 20.5% respecto a los niveles de 2019.

En tanto que las llegadas de turistas residentes en el Reino Unido ascendieron a 407,728 personas, lo que significó un crecimiento anual de 3.9 por ciento.

Adicionalmente, durante este periodo se observaron incrementos relevantes, en comparación con 2024, en la llegada de turistas residentes de Italia, con 13.5% más; Argentina, con 12.2% más, entre otros.

