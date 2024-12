Luigi Mangione: despreciaba al capitalismo, pero él era de élite

Considerado por algunos como un héroe popular por haber asestado un golpe a las aseguradoras de salud de Estados Unidos, Luigi Mangione resultó ser un alumno de alto rendimiento de escuelas de élite, un adinerado estudiante de la Ivy League que albergaba inclinaciones anticapitalistas que pueden haber jugado un papel.

En enero, escribió una escalofriante reseña en el sitio de reseñas de libros Goodreads sobre “ La sociedad industrial y su futuro ”, de Theodore John Kaczynski , también conocido como “El manifiesto de Unabomber”. Le dio cuatro estrellas.

En la reseña de Mangione, escribió: “Una versión que encontré en línea y que creo que es interesante”:

“Tuvo el valor de reconocer que la protesta pacífica no nos ha llevado a ninguna parte y, al fin y al cabo, probablemente tenga razón… Cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero si lo ves desde su perspectiva, no es terrorismo, es guerra y revolución”.

Según una denuncia penal de la policía de Pensilvania, Mangione fue encontrado en la parte trasera del McDonald's, con una mascarilla médica y sentado con una computadora portátil.

Cuando un agente de policía le preguntó si había estado en Nueva York recientemente, se quedó callado y comenzó a temblar.

Amigos preocupados

Hay señales de que Mangione se ha convertido en una fuente de preocupación para algunos amigos en los últimos meses, según publicaciones en las redes sociales.

“Oye, necesito que me llames. No sé si estás bien o si estás en un lugar súper aislado… Pero no he sabido nada de ti en meses”, le escribió un hombre en X en julio, recordándole a Mangione: “Te comprometiste conmigo para mi boda, y si no puedes cumplirlos, necesito saberlo para poder planificar en consecuencia”.

El 30 de octubre, otro usuario publicó: “@PepMangione Hola, ¿estás bien? Nadie ha sabido nada de ti en meses y, al parecer, tu familia te está buscando”.

Comentarios