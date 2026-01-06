Machado agradece a Trump tras captura de Nicolás Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las que calificó como “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de Nicolás Maduro.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.

Durante la conversación, Machado recordó que en octubre pasado dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido.

Relató que tuvo que salir de Venezuela de manera secreta para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para participar en la ceremonia oficial.

Planes de regreso a Venezuela

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”, aunque aclaró que no ha tenido comunicación directa con Trump desde la captura de Maduro, pese al reconocimiento público que hizo de su papel en el operativo.

Machado afirmó que, de llegar al poder, la oposición convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad jurídica de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de millones de venezolanos que, dijo, abandonaron el país durante el Gobierno de Maduro.

La líder opositora sostuvo que su movimiento obtendría “más del 90 por ciento de los votos” en unas elecciones libres y justas.

Sin embargo, el presidente estadounidense ha rechazado públicamente respaldarla, al asegurar que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para encabezar un nuevo gobierno.

Comentarios