Venezuela dice que deportó a un aliado cercano de Maduro

En un sorpresivo giro político, el gobierno de Venezuela informó este sábado la deportación del empresario colombiano Alex Saab, un estrecho aliado del expresidente Nicolás Maduro. El anuncio ocurre menos de tres años después de que Saab fuera indultado por el mandatario estadounidense Joe Biden como parte de un canje de prisioneros.

La decisión representa un vuelco radical para Saab, por cuya liberación el chavismo luchó intensamente tras su detención original en 2020. Ahora, el empresario podría convertirse en una pieza clave y testificar contra su antiguo protector, Nicolás Maduro, quien se encuentra arrestado en Manhattan a la espera de un juicio por narcotráfico tras una incursión militar estadounidense en enero.

A través de un breve comunicado, la autoridad de inmigración venezolana justificó la medida basándose en las múltiples investigaciones penales que Saab enfrenta en Estados Unidos. El documento se refirió a Saab estrictamente como un “ciudadano colombiano”, un tecnicismo legal debido a que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus propios nacionales.

A sus 54 años, Saab consolidó una inmensa fortuna al amparo de contratos estatales. Sin embargo, cayó en desgracia con el nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, instaurado el pasado 3 de enero tras la destitución de Maduro. Rodríguez lo removió de su gabinete, lo degradó de sus funciones políticas y le retiró el control de las inversiones extranjeras en el país.

La entrega de Saab amenaza con fracturar la coalición chavista. Rodríguez ha mantenido una postura pragmática hacia Washington, abriendo los sectores petrolero y minero al capital estadounidense bajo las exigencias del gobierno de Donald Trump. Esta política ha generado un profundo malestar en el ala radical del chavismo, liderada por figuras como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien también afronta cargos de la justicia norteamericana.

De acuerdo con reportes de The Associated Press, las fiscalías federales de EUA investigaban a Saab por una presunta red de sobornos ligada al programa estatal de alimentos CLAP. Saab figura en el expediente como el "Conspirador 1", acusado de inflar precios en la importación de productos desde México. Aunque Biden le otorgó un indulto limitado en 2023 a cambio de prisioneros estadounidenses, la justicia norteamericana mantiene otros procesos vigentes en su contra.

El retorno de Saab al sistema judicial estadounidense abre un escenario complejo para la cúpula madurista. Documentos judiciales desclasificados revelaron que, antes de su captura original, Saab operó en secreto como informante de la DEA, entregando más de 12 millones de dólares en ganancias ilícitas y proporcionando datos sobre la corrupción interna del círculo cercano de Maduro. Por el momento, el Departamento de Justicia de EUA no ha emitido declaraciones oficiales.

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