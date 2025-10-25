Maduro solicita al TSJ retirar la nacionalidad a Leopoldo López

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López, exiliado en España desde 2020, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

La acción, anunciada este sábado, se fundamenta en el artículo 130 de la Constitución y en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, que contempla inhabilitaciones y otras medidas para quienes, según el Gobierno, apoyen sanciones o actos contra la soberanía nacional.

Rodríguez aseguró que la petición se debe al “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela” atribuido a López, así como a su presunta promoción del bloqueo económico y llamados a la violencia.

El Ejecutivo venezolano también plantea la posibilidad de procesar a personas en ausencia conforme a la normativa citada.

En respuesta, Leopoldo López señaló en su cuenta de X que “Maduro puede intentar arrebatarme la nacionalidad, pero jamás podrá quitarme lo que soy: un venezolano libre”, y reafirmó su apoyo a despliegues militares en el Caribe y acciones contra el llamado “Cartel de los Soles”.

El caso ahora queda en manos del TSJ, que deberá valorar la petición y su eventual procedencia.

