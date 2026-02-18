Fiscalía de EUA acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro por presuntamente vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes vinculados a los cárteles mexicanos de Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

La acusación fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en un documento de 25 páginas. Según el escrito, los hechos habrían ocurrido cuando Maduro se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez, entre 2006 y 2008.

De acuerdo con la Fiscalía, los pasaportes diplomáticos habrían otorgado inmunidad y facilidades logísticas a integrantes de los cárteles para transportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

El expediente sostiene que las organizaciones mexicanas eran socias del llamado Cártel de los Soles, estructura criminal atribuida a altos mandos del régimen venezolano y que habría operado entre 1999 y 2019.

“Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos”, señala el documento.

La droga, procesada en Colombia y Venezuela, era enviada a través de rutas que incluían puntos de transbordo en el Caribe, Honduras, Guatemala y México antes de cruzar la frontera estadounidense.

Señalan a otros altos funcionarios

La acusación también menciona al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, a quien se le atribuye haber recibido sobornos de Los Zetas para garantizar el traslado de cargamentos de cocaína.

Asimismo, el expediente refiere que Joaquín “El Chapo” Guzmán habría financiado laboratorios en Colombia cuya producción terminaba en el mercado estadounidense.

Según la Fiscalía, la estructura operaba desde puertos venezolanos y utilizaba a México no solo como país de paso, sino como plataforma logística, marítima y financiera, en un entramado que, afirma, se sostuvo mediante pagos a políticos que brindaban protección.

Proceso judicial en Nueva York

Maduro, de 63 años, fue capturado en enero pasado durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York. En su primera comparecencia se declaró inocente y se describió como un “prisionero de guerra”.

La audiencia prevista para el 17 de febrero fue aplazada al 26 de marzo por motivos logísticos. Ese mismo día también comparecerá su esposa, Cilia Flores.

El exmandatario gobernó Venezuela desde 2013 hasta enero de 2026, cuando fue derrocado. Tras su salida, el poder quedó en manos de la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Comentarios