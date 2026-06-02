Uso de drones arriesgaría intereses de EUA: Marco Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió este martes que el incremento del uso de drones provenientes de cárteles mexicanos podría poner en riesgo los intereses de Estados Unidos.

Ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio mencionó que las organizaciones criminales utilizan drones para "atacarse entre sí", por lo que denunció que existe la posibilidad de que "en algún momento podrían usarlos" contra los intereses estadounidenses.

El Gobierno de Donald Trump catalogó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas con el objetivo de que acepte ataques estadounidenses contra los grupos criminales en territorios estadounidenses.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió este martes al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

Pide Sheinbaum respetar asuntos internos a Ronald Johnson

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a respetar los asuntos internos del país y a mantener su actuación dentro del ámbito de la cooperación bilateral, luego de que el diplomático estadounidense defendiera la colaboración entre ambas naciones para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal reconoció que México y Estados Unidos comparten desafíos en materia de seguridad, particularmente por la violencia generada por la delincuencia organizada, pero dejó claro que la relación debe desarrollarse bajo los principios de respeto mutuo y no intervención.

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