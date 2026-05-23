Estados Unidos prevé anuncio sobre avances con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado desde Nueva Delhi que Washington ha logrado avances en las negociaciones con Irán y adelantó que podría haber anuncios oficiales en los próximos días.

Durante un evento realizado en la embajada estadounidense en la India, Rubio señaló que las conversaciones continúan activas y que existe la posibilidad de informar novedades “más tarde hoy, mañana o en un par de días”.

El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que la postura de la Casa Blanca sigue siendo impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

“El presidente Donald Trump ha dejado claro que, de una forma u otra, Irán nunca podrá tener un arma nuclear”, declaró Rubio.

Además, sostuvo que Teherán debe entregar su uranio altamente enriquecido y garantizar que los estrechos marítimos permanezcan abiertos y sin restricciones.

Rubio subrayó que el gobierno estadounidense busca resolver la crisis por la vía diplomática y dejó entrever que podrían surgir avances concretos antes de concluir su visita oficial a la India el próximo martes.

Irán confirma acercamiento de posturas

Casi de forma simultánea, el Ministerio de Exteriores iraní reconoció este sábado que durante la última semana se produjo un mayor acercamiento entre las partes, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo.

El portavoz iraní, Esmail Bagaei, indicó que aún será necesario esperar “tres o cuatro días” para conocer el rumbo de las negociaciones.

Según explicó, las conversaciones buscan concretar un memorando de entendimiento basado en una propuesta de catorce puntos enfocada en el fin de la guerra en distintos frentes regionales, incluido Líbano.

Bagaei añadió que, una vez concluido el memorando, ambas partes iniciarían negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones estadounidenses y el desbloqueo de fondos iraníes retenidos en el extranjero.

De acuerdo con el portavoz, esas conversaciones podrían desarrollarse en un plazo estimado de entre 30 y 60 días.

Comentarios