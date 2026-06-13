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Internacional

Marco Rubio pide respetar bloqueo marítimo a Irán

Marco Rubio pidió acatar el bloqueo naval estadounidense mientras avanzan las negociaciones para un acuerdo entre Washington y Teherán

  • 13
  • Junio
    2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a respetar el bloqueo marítimo impuesto por su país a los buques que entran y salen de puertos iraníes, en momentos en que Washington y Teherán acercan posiciones para un posible acuerdo que podría concretarse en las próximas horas.

La postura del jefe de la diplomacia estadounidense fue expresada durante una llamada telefónica sostenida el viernes con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, según informó este sábado el Departamento de Estado mediante un comunicado.

"Ambos funcionarios abordaron los recientes acontecimientos en el estrecho de Ormuz. El secretario recalcó que todos los buques mercantes deben acatar de inmediato las órdenes de las fuerzas estadounidenses, que buscan mantener la paz y la seguridad en el estrecho", recalca la nota.

De acuerdo con la nota oficial, ambos funcionarios abordaron los acontecimientos recientes en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

También te puede interesar: Irán descarta que el acuerdo con EUA se firme pronto

Durante la conversación, Rubio subrayó que todos los buques mercantes deben acatar de manera inmediata las órdenes emitidas por las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona, las cuales tienen como objetivo preservar la paz y la seguridad en el estrecho.

Asimismo, reiteró que Washington no tolerará violaciones al bloqueo estadounidense ni el transporte ilícito de petróleo iraní.

Persisten tensiones en el estrecho de Ormuz

Las declaraciones ocurren en medio de nuevos incidentes en la región.

En las últimas horas, Irán informó sobre un ataque contra una embarcación que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en esa misma zona estratégica.

A pesar de los episodios de tensión, mediadores paquistaníes aseguraron que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz registran avances significativos.

Según esa versión, ambas partes estarían más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo, cuya firma podría producirse dentro de las próximas 24 horas.


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