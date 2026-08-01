Más de 200,000 franceses vuelven a casa tras megaincendio

En su punto álgido, el fuego obligó, tan solo en Francia y en España, a unas 330.000 personas a abandonar viviendas y lugares de vacaciones

Los bomberos lograron contener el sábado un enorme incendio forestal en el suroeste de Francia, lo que permitió que unas 198.000 personas regresaran a casa tras la que pudo haber sido la mayor evacuación en tiempos de paz en el país, aunque nuevos fuegos obligaron a miles a abandonar sus hogares en otras partes de Francia y Grecia.

En la región mediterránea de Var, un incendio que se creía que había dejado de avanzar se propagó a toda velocidad y arrasó 10 kilómetros cuadrados (4 millas cuadradas) en seis horas el viernes, “más rápido que un caballo al galope”, indicó la prefectura.

Los movimientos opuestos —las vueltas masivas en la región francesa de Gironda, los nuevos desplazamientos en Var y las evacuaciones en barco desde un balneario griego— subrayaron lo rápido que pueden revertirse días de avances en las labores de extinción.

En su punto álgido, el fuego obligó, tan solo en Francia y en España, a unas 330.000 personas a abandonar viviendas y lugares de vacaciones, poniendo al límite a bomberos, aeronaves y servicios de emergencia en crisis simultáneas.

Europa es el continente que más rápido se calienta en la Tierra, con un aumento de las temperaturas de más del doble del promedio mundial desde la década de 1980, según el servicio climático Copernicus de la Unión Europea. Las olas de calor y las sequías prolongadas resecan la vegetación, lo que permite que el fuego avance más rápido y arda con mayor intensidad.