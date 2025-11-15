Médicos Sin Fronteras rescata a 41 migrantes en el Mediterraneo

El buque Oyvon de Médicos Sin Fronteras (MSF) realizó este sábado su primer operativo de rescate en el Mediterráneo al auxiliar a 41 migrantes que llevaban tres días a la deriva en una frágil embarcación de goma.

La ONG informó que entre los rescatados había tres mujeres y 14 menores, nueve de ellos no acompañados. La mayoría procede de Sudán y huía de la guerra en su país.

🔴 Esta mañana, el equipo a bordo del Oyvon de @MSF_Sea ha llevado a cabo su primer rescate: 41 personas puestas a salvo con la ayuda del barco de búsqueda y rescate Louise Michel. Todos los supervivientes han desembarcado en Lampedusa. Entre ellos hay 3 mujeres y 14 menores. pic.twitter.com/XAcCbGLPFt — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) November 15, 2025

Los sobrevivientes fueron trasladados a salvo a bordo del Oyvon y desembarcaron posteriormente en Lampedusa.

Médicos Sin Fronteras destacó la colaboración del barco de rescate Louise Michel y de la red Alarm Phone, que atendió la llamada de auxilio.

El operativo fue resultado de 36 horas de búsqueda activa de tres embarcaciones en peligro, activado tras un aviso del avión de vigilancia Eagle 1, de la agencia Frontex.

