Melania Trump: primero mamá, después primera dama

Melania Trump, futura primera dama, planea dividir su tiempo entre Nueva York, Florida y Washington, D.C., durante el segundo mandato de Donald Trump. “Quiere seguir siendo una mamá presente para Barron”, dijo una fuente al sitio The Post.

“Melania será primera dama a su manera. Estará en los grandes eventos, pero olvídate de las reuniones de té y las entrevistas”, añadió la fuente. “Para ella, ganar es lo principal; el resto lo hará a su estilo. Tiene control total sobre sus deberes en la Casa Blanca”.

Aunque los Trump viven en Mar-a-Lago, aún conservan su hogar en la Trump Tower en Manhattan, donde Barron, de 18 años, vive mientras empieza su primer año en la Universidad de Nueva York.

“Él decidió venir aquí, quiere estudiar y vivir en casa. Lo respeto”, dijo Melania. “Espero que disfrute su experiencia universitaria, ya que su vida es muy diferente a la de otros chicos de su edad”.

¿Qué hizo Melania en el primer mandato?

Durante el primer mandato de Trump, Melania fue poco visible. No se mudó a la Casa Blanca de inmediato y prefirió quedarse en Nueva York hasta que Barron terminara el año escolar.

Su campaña ‘Be Best’ se enfocó en el bienestar infantil y el ciberacoso, algo curioso considerando el comportamiento de Trump en redes, tema en el que ella misma comentó: “No siempre estoy de acuerdo con lo que publica y se lo hago saber” .

También fue protagonista de polémicas, como cuando llevó una chaqueta con el mensaje “Realmente no me importa, ¿a ti sí?” en una visita a un centro de detención de niños migrantes, justo cuando Trump era criticado por poner a niños en jaulas.

Así conocío al hombre de su vida

En su autobiografía, Melania cuenta cómo conoció al que se convirtió en el hombre de su vida. Al principio, la exmodelo parecía no estar interesada (del todo) en involucrarse con el empresario. Pero, al final, terminó cayendo rendida a sus encantos.

Según se cuenta entre las páginas de Melania, llegó a Nueva York cuando tenía 26 años. "Había tomado la decisión de poner a prueba mis habilidades en el mercado de modelos estadounidense. Había riesgos, sí, pero sentía una sensación de confianza. Sabía que podía tener éxito. Así que empaqueté todo lo que tenía en mi piso de París, me reuní con un agente en Milán, me despedí de mi familia en Eslovenia, y me desearon buena suerte en Estados Unidos", relata en un extracto publicado por The Times.

Melania cuenta que su entusiasmo la llevó a lograr sus metas en EUA y pronto mudarse a un apartamento propio en Park Avenue. Pero todo cambió en 1998, cuando, un regañadientes, aceptó la invitación de una amiga a una fiesta en el club Kit Kat. Allí conoció a Donald Trump. Al principio, lo mantuvo a raya, pero él insistió y le dio su número.

Después de un viaje al Caribe, Melania no pudo dejar de pensar en él, así que lo llamó. La conexión entre ellos fue instantánea. Su relación comenzó en secreto, pero después de unas semanas, decidió mostrarse en público. Pese a las críticas y rumores de "cazafortunas", Melania asegura que su interés por Donald iba más allá de su fortuna: "Como modelo, yo hacía mi dinero y podría haber conseguido al famoso que quisiera".

