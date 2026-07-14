Sismo de 4.5 sacude República Dominicana y provoca evacuaciones

Un sismo de magnitud 4.5 sacudió este martes a República Dominicana y fue percibido en distintas regiones del país, incluida Santo Domingo

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Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este martes en República Dominicana, generando alarma entre la población y provocando la evacuación de al menos un edificio de oficinas gubernamentales en Santo Domingo.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales derivados del movimiento telúrico, aunque el temblor fue percibido en varias zonas del país.

El epicentro se ubicó cerca de Las Terrenas

De acuerdo con información del Centro Nacional de Sismología, el movimiento ocurrió a las 11:20 horas locales y tuvo su epicentro a 6.8 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Las Terrenas, en la provincia de Samaná.

El organismo detalló que el sismo se produjo a una profundidad aproximada de 100 kilómetros, una característica que favoreció que fuera percibido en distintas regiones del territorio dominicano.

Habitantes del noreste del país reportaron haber sentido claramente el movimiento, mientras que en Santo Domingo también se registraron reacciones de alerta entre trabajadores y ciudadanos.

El temblor provocó la activación de protocolos preventivos en algunos inmuebles de la capital dominicana.

Entre las medidas adoptadas destacó la evacuación de un edificio de oficinas gubernamentales en Santo Domingo, donde empleados abandonaron temporalmente las instalaciones como medida de seguridad mientras se verificaban posibles riesgos estructurales.

Las autoridades no informaron incidentes mayores relacionados con esta evacuación.

Se registró una réplica minutos después

Después de 14 minutos del sismo principal se registró una réplica de magnitud 2.6.

Según los datos oficiales, este segundo movimiento tuvo su epicentro a 5.1 kilómetros al este de Las Terrenas y ocurrió a una profundidad de apenas tres kilómetros.

La réplica fue de menor intensidad y no generó reportes adicionales de afectaciones.

Una zona con constante actividad sísmica

La isla La Española, compartida por República Dominicana y Haití, se encuentra en una región de alta actividad sísmica debido a la presencia de múltiples fallas geológicas que atraviesan gran parte del territorio y áreas marítimas cercanas.

Especialistas recuerdan que cada mes se registran cientos de movimientos telúricos en República Dominicana, la mayoría de baja intensidad y sin consecuencias para la población.