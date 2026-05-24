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Internacional

Miles protestan en España por alza en costos de vivienda

De acuerdo con la agencia de estadísticas de la Unión Europea, los costos de la vivienda aumentaron casi un 13% interanual a finales de 2025

  • 24
  • Mayo
    2026

Miles de personas se manifestaron el domingo en el centro de España contra el aumento de los costos de la vivienda, lo que provocó que muchos españoles quedaran fuera del mercado inmobiliario en distintas ciudades como Barcelona y la propia capital.

Manifestantes coreaban consignas y sostuvieron pancartas que destacaban su derecho a la vivienda.

“Queremos vecinos, no turistas”, decía una pancarta.

El mes pasado, el gobierno español aprobó un amplio plan por 7,000 millones de euros, aproximadamente 8,230 millones de dólares, para construir más vivienda pública durante los próximos cuatro años y brindar ayuda a jóvenes inquilinos y compradores de vivienda, que son entre los más afectados por los altos costos de alquiler y de compra.

“El gobierno podrá decir que está tomando, pero la realidad de las personas que vivimos de alquiler es que nos están llegando los burofax de nuestras medidas caseras que nos quieren expulsar.

"Lo único que nos ofrecen son unas subidas abusivas de precio".

Estrella Baudu, una maestra de 28 años que estaba entre los manifestantes, aseguró que actualmente vivía con su abuela “porque la situación de muchos jóvenes como yo es bastante complicada y es muy difícil conseguir una vivienda en alquiler, dados los precios y los bajos salarios”.

De acuerdo con la agencia de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, los costos de la vivienda aumentaron casi un 13% interanual a finales de 2025.

El Banco de España estima que el país del sur de Europa, con 50 millones de habitantes, tiene un déficit de 700,000 viviendas, al comparar la demanda con el ritmo de las nuevas construcciones.

Esta crisis de la vivienda en España es una de las principales vulnerabilidades políticas del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de cara a las elecciones de 2027.


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